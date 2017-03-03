Роспан отправит на смотр талантов "Роснефти" 18 звездСегодня в 18:37
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Танцующих, рисующих и поющих.
Сотрудники АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", их дети и ученики "Роснефть-класса" приняли участие в отборочном туре корпоративного фестиваля "Роснефть" зажигает звезды". 18 человек отправятся на следующий этап состязаний в Москву, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Конкурсантов приветствовал исполняющий обязанности генерального директора АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Михаил Дик. "У нас работают не только грамотные, но и талантливые специалисты. За три года количество участников фестиваля выросло втрое - с 14 до 46. Замечательно, что они находят силы и время для занятий творчеством", – подчеркнул руководитель, пожелав артистам и художникам успеха, членам жюри – объективности, а болельщикам – ярких впечатлений.
В номинации "Отражение" отличились авторы оригинальных картин и фотографий: Анна Баева, Дарья Макаровская, Жанна Колпина, Алексей Троянов, Марина и Ксения Пархоменко.
Ямальский танец в современной обработке представили дебютанты – коллектив "Юный Ямал" (возрастная категория 7-12 лет): Татьяна и Данель Когумбаевы, Ярослава Хоружая, Елизавета Сухонина, Ольга Величко и Елена Миллер.
Запомнился зрителям и казачий танец Екатерины Бобрицкой и Владимира Бамбурова (категория 13-17 лет). На корпоративном конкурсе они выступали впервые, хотя уже побеждали на фестивалях "Факел" и "Малахитовая шкатулка" в Санкт-Петербурге.
Ксения Пархоменко сплясала белорусский "Расшугалец", а Екатерина Шадрина (категория 7-12 лет) – "Чунга-Чангу". Девочка вышла на сцену в образе негритенка, крутила сальто и садилась на шпагат.
Взрослые танцоры со стажем – Вероника Бычек и Рустем Файзрахманов покорили жюри номером "Курортный роман".
Среди вокалистов тоже было много звезд. Например, Софья Кораблева не только прекрасно поет, но и играет на фортепиано и флейте. А Виктория Дроняева – призер конкурса "Золотые голоса России" в Бирске.
В номинации "Инструментальный жанр" выступил фортепианный дуэт: лауреат международных конкурсов Кристина Пишненко и победитель новоуренгойского городского конкурса "Юный виртуоз" Екатерина Старкова (категория 7–12 лет). Девочки исполнили в четыре руки композицию "Северное сияние".
Потом зазвучало необычное трио: Артем Трифонов играл на электрогитаре, Артем Стасюк – на ударных, а Юрий Захаржевский – сразу на трех инструментах: фаготе, волынке и флейте.
Председатель жюри, заслуженный работник культуры ЯНАО Владимир Кондратович поздравил выдержавших отбор конкурсантов и посоветовал им больше репетировать, чтобы оттачивать мастерство до совершенства.
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