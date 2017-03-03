×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале обнаружили свалку собачьих труповСегодня в 19:00

  • Текст

На месте бывшего кладбища питомцев.

Гору мертвых собак на окраине Сатки, около Паленихинского кладбища, обнаружил один из горожан. Фотографии своей шокирующей находки он разместил в соцсетях, передает "Уралинформбюро".


Фото: "Подслушано г.Сатка"/"ВКонтакте"

Пользователи соцсети возмущены подобным отношением к братьям меньшим и выдвигают разные версии происхождения горы собачьих трупов. Многие предполагают, что это дело рук догхантеров.

"Так за это администрация платит 700 тыс. Отчитались за хвосты. Все вопросы к комриту и нашей администрации города!" - задают направление поисков одни (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

"Раньше там было кладбище дом.животных", - напоминают другие.

Третьи советуют "написать заявление в прокуратуру и инициировать проверку. Это кладбище животных- явное нарушение требований ветеринарного законодательства в сфере обращения с биологическими отходами".

Большинство сходится во мнении, что панацеей может стать стерилизация животных, но она стоит денег.

Стоит отметить, что с наступлением весны уральцы все чаще становятся жертвами стай бродячих псов.

Ранее по теме:
В Лабытнангах собака прокусила ногу 11-летней девочке

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Собачья жизнь»

Главные новости

Аналитика

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

Кто решил "похоронить" РПЦ в Екатеринбурге?

За 30 сребреников.

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Муниципалитеты на грани нервного срыва

Из-за программы переселения из аварийного жилья.

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Трудный выбор России: пятая власть или пятая колонна

Время определиться.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×