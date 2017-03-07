На 82-м году жизни.

В Москве в возрасте 81 года скончался актер и писатель Александр Кузнецов. Церемония прощания состоится в Первой градской больнице 7 марта, передает "Уралинформбюро".

Александр Кузнецов дебютировал в кино в 1959 году с "Баллады о солдате" Григория Чухрая.

Также он запомнился зрителям по фильмам "Утренние поезда", "Адъютант его превосходительства", "Там, на неведомых дорожках".

С середины 1980-х годов актер занялся литературной деятельностью. Он стал автором четырех книг.