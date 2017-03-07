На 7 лет.

МВД Латвии предложило повысить возраст, с которого можно заниматься проституцией, с 18 до 25 лет, пишут федеральные издания. По мнению полицейских, это даст женщинам дополнительное время для того, чтобы выбрать "нормальную" профессию, передает "Уралинформбюро".

На данный момент проституция в стране является легализованным бизнесом. При этом сутенерство запрещено. Жрицам любви разрешается предоставлять услуги только в собственной квартире с согласия других жильцов дома. Рядом ни в коем случае не должны располагаться церкви и школы. Кроме того, по правилам, женщины обязаны иметь при себе выданную дерматологом и венерологом карту здоровья.