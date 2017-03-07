Стать тореадором.

Российский президент Владимир Путин стал одним из героев финской анимационной ленты о потерявшем работу тореадоре. По сюжету, глава РФ сам мечтает стать тореро. Над фильмом работают кинорежиссер Катариина Лиллквист и художник Юхо Юнтунен, пишет Yle.

"Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который ему велик", - отметила Катариина Лиллквист.

Одним из инвесторов проекта является Культурный фонд Финляндии (Suomen kulttuurirahasto). По мнению Лиллквист, сюжет очень интересный и юмористичный, а также сильно отличается от того, что она делала раньше, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что автономное сообщество Испании запретило корриду более пяти лет назад.