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В Екатеринбурге женский день отметится похолоданием 06 марта в 10:22

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До нуля.

Праздничная неделя принесет в Екатеринбург похолодание. Плюсовой температуры в Международный женский день ждать не стоит.

"Оттепель в середине недели сменится отрицательными отметками температуры. Движение атмосферного фронта через территорию Урала приведет к осадкам и смене направления ветра с юго-западного на северо-западное, станет холоднее на 3-5 градусов", - сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Днем 6 марта столбик термометра еще сумеет добраться до плюс 5 градусов, вечером пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

7 марта похолодает до плюс 3, повалит мокрый снег. Ветер сменится на северо-западный. Ночью 8 марта столбик термометра спикирует до минус 8 градусов, днем будет около нуля. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный ветер скоростью 2-7 метров в секунду.

"В конце недели оттепель возобновится", - обещают синоптики.

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