Екатеринбургская епархия простила недорослей06 марта в 09:50
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Перепутавших храм с цирком.
В первую седмицу Великого Поста два десятиклассника-гимназиста устроили фотосессию в алтаре одной из главных уральских святынь — Храме-на-Крови. Викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений (Кульберг) прямо указал на основную причину произошедшего — отсутствие в школе предмета "Основы православной культуры".
"Считаю, что молодые люди стали жертвами своего невежества - ребятам ни в садике, ни в школе, ни, по всей видимости, в семье, не рассказывали о том, что такое храм, как в нём себя вести, где в храме можно и нужно находиться. Это очень близко и схоже с тем, как мы обучаем детей правилам дорожного движения: говорим о том, где безопасно находиться, а где опасно, какими действиями можно создать критическую ситуацию, а какими - сохранить других людей от напрасных рисков", - отметил он.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, Церковь не может и не будет требовать у полиции наказания несовершеннолетних дебоширов, но готова принять участие в воспитательной работе.
"Мы только лишь можем призвать силы нашего общества — родителей и людей, которые не равнодушны к воспитанию молодого поколения — учить, просвещать, рассказывать в школе, в семье о том, что такое храм, что такое жизнь православного человека, как жить, чтобы не переступать через нравственные и государственные законы. Ради этого в школах и вводился курс "Основы православной культуры", - подчеркнул владыка Евгений.
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