Перепутавших храм с цирком.

В первую седмицу Великого Поста ­два десятиклассника-гимназиста устроили фотосессию в алтаре одной из главных уральских святынь — Храме-на-Крови. Викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений (Кульберг) прямо указал на основную причину произошедшего — отсутствие ­в школе предмета "Основы православной культуры".

"Считаю, что молодые люди стали жертвами своего невежества - ребятам ни в садике, ни ­в школе, ни, по всей ­видимости, в семье, не рассказывали о том,­ что такое храм, как ­в нём себя вести, где в храме можно и нужно находиться. Это очень близко и схоже с тем, как мы обучаем детей правилам дорожного движения: говорим о том, где безопасно находиться, а­ где опасно, какими действиями можно создать критическую ситуацию, а какими - сохранить других людей от напрасных рисков", - отметил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, Церковь не ­может и не будет требовать у полиции наказания несовершеннолетних дебоширов, но готова принять участие в ­воспитательной работе­.

"Мы только лишь можем ­призвать силы нашего ­общества — родителей ­и людей, которые не равнодушны к воспитанию молодого поколения ­— учить, просвещать, рассказывать в школе,­ в семье о том, что такое храм, что такое ­жизнь православного человека, как жить, чтобы не переступать через нравственные и государственные законы.­ Ради этого в школах и вводился курс "Основы православной­ культуры", - подчеркнул владыка Евгений.