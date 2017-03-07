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Ученые нашли плоскую планету06 марта в 11:20

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На краю Солнечной системы.

Международная группа ученых сообщила об обнаружении плоской планеты, пишет Forbes. Исследователей удивила форма планеты Хаумеа в поясе Койпера на "окраинах" Солнечной системы.

Конечно, речь не идет о космическом теле в форме блина. Но полюсы Хаумеа сплюснуты, а экватор вытянут. Соотношение диаметра "длины" и "высоты" планеты 2:1.

Таким образом, ученые развеяли укоренившийся стереотип о единственно возможной форме планет – круглой. Интересно отметить, что до Средних веков и Землю считали плоской, передает "Уралинформбюро".

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