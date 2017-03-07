По два флакона в одни руки.

Минздрав РФ запретит продавать больше двух флаконов лекарственных настоек в одни руки. По данным "Известий", ведомство подготовило проект приказа и направило его на утверждение в Минюст. В перечень включены, в частности, настойки боярышника, пустырника, календулы и валерьяны.

Стоит отметить, что ранее Росалкогольрегулирование предложило "обезопасить" метиловый спирт путем добавления в него "рвотного" денатурата. В декабре 2016 года массовое отравление метанолом произошло в Иркутске. Пострадавшие употребляли концентрат для ванн. Скончались 78 человек, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

"Боярке" не дадут вернуться на прилавки

В Иркутске продолжают умирать от "Боярышника"