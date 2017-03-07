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Аптеки введут лимит на боярышник 06 марта в 11:37

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По два флакона в одни руки.

Минздрав РФ запретит продавать больше двух флаконов лекарственных настоек в одни руки. По данным "Известий", ведомство подготовило проект приказа и направило его на утверждение в Минюст. В перечень включены, в частности, настойки боярышника, пустырника, календулы и валерьяны.

Стоит отметить, что ранее Росалкогольрегулирование предложило "обезопасить" метиловый спирт путем добавления в него "рвотного" денатурата. В декабре 2016 года массовое отравление метанолом произошло в Иркутске. Пострадавшие употребляли концентрат для ванн. Скончались 78 человек, передает "Уралинформбюро".

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