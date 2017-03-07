Ученые нашли "следы" драконов и хоббитов06 марта в 14:25
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Населявших Землю тысячелетия назад.
В каждой сказке есть доля правды - в этом еще раз убедились ученые из США в ходе исследования, посвященного мифическим существам. Оказалось, что как минимум 10 фантастических персонажей имеют реальные прототипы, передает "Уралинформбюро".
По словам экспертов, останки "хоббитов" были найдены в пещерах Индонезии. Существа ростом не более 90 сантиметров жили на Земле порядка 12 тысяч лет назад и могли быть отдельным видом Homo, как неандертальцы.
Не сомневаются исследователи и в существовании снежного человека, не раз попадавшего в объективы камер наблюдения. Правда, теории о его происхождении и классификации расходятся.
Реальным было и племя амазонок, описанное еще Геродотом. Древнегреческий историк предположил, что воинственных женщин захватили кочевники из степей Евразии.
Другие бесстрашные воины - берсеркеры - своим бесстрашием, необычайной силой и нечувствительностью к боли обязаны галлюциногенам, которые употребляли перед битвой.
Среди сказочных животных доказано существование драконов. Рептилии ростом более восьми метров, убивавшие своих жертв кислотой, выделявшейся из пасти, терроризировали австралийских аборигенов.
В Индийском океане прохода морякам не давал гигантский кальмар - кракен, наделенный недюжинной физической силой.
В испанской акватории ужас на мореплавателей наводили Сцилла и Харибда. Они жили в одной гавани и дружно топили проплывавшие через нее корабли.
Огромный кит убийца Моби Дик заманивал морские суда в океанские "пустоши" и крушил их.
Лютоволк является не кем иным, как доисторическим Canis dirus (волком ужасным), известным палеонтологам еще с позапрошлого века.
Единороги могли быть предками домашних лошадей - якобы последние лишились рудиментарного рога в процессе эволюции.
Не вызывает у ученых сомнений и существование циклопов, василиска и гриффонов. Сказочными свойствами всех мифических персонажей наделила людская молва.
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