Остались последние штрихи.

Египет более чем на 90% выполнила мероприятия по обеспечению безопасности в аэропортах для приема российских туристов. Не решены вопросы по 4 позициям, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, Россия ждет от египетской стороны сигнала о соответствии всем требованиям. Сразу после этого российские специалисты дадут окончательное заключение по аэропортам, передает "Уралинформбюро".

Валентина Матвиенко отметила, что Россия не может себе позволить закрыть глаза даже на самые мелкие вопросы в сфере безопасности после крупнейшей в истории страны авиакатастрофы.

Стоит напомнить, что 2 марта правительством РФ был утвержден протокол, который стороны должны подписать для открытия полетов.



Авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто с ноября 2015 года после теракта на борту А321 "Когалымавиа". Каир не единожды заявлял о выполнении всех требований, однако проверки доказывали обратное. Возобновление авиасообщения ожидается в марте.