Уральским банкам устроят "капитальный" отбор06 марта в 12:41
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Прежде чем доверят средства регоператоров.
Правительство РФ утвердило постановление Минстроя, ужесточающее правила отбора кредитных организаций, на счетах которых можно будет хранить средства региональных операторов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Как сообщил "Уралинформбюро" секретарь Общественной палаты Сергей Полыганов, благодаря нововведениям удастся сдержать рост платы за обновление жилья.
"Мы столкнулись с такой проблемой, что в ряде муниципалитетов банки, в которых разрешалось размещать деньги фонда капремонта или спецсчета, начали брать грабительские проценты за услугу. Я считаю, это несправедливо. И сейчас им это делать запретили. Или, например, могла возникнуть такая ситуация. Мы объявили конкурс по выбору кредитной организации, победил банк, представительств которого нет во всех муниципалитетов. В результате жители начинают платить через другие банки и платят за это еще какой-то процент. Сейчас оговаривается, что банк, который заявляется на конкурс, обязательно должен иметь представительства во всех МО", - пояснил Полыганов.
Он подчеркнул, что средства граждан теперь будут надежно защищены. Все претенденты на хранение "капитальных" денег должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов, а также пребывать под прямым или косвенным контролем государственных органов, Центробанка или госкорпорации АСВ.
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