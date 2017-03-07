Не отставая от юга России.

Несмотря на горы снега на улицах уральских городов, приближение весны чувствуется во всем - соцсети пестрят теплыми снимками, заряжающими позитивом. Первыми на солнечные дни реагируют насекомые и растения. "Уралинформбюро" поймало дуновение весны.

В первых числах марта бабочки-крапивницы проснулись сразу в нескольких уральских городах. Ярких гостий в своих квартирах удалось запечатлеть жителям Магнитогорска и Ханты-Мансийска.



Фото: "Типичный Магнитогорск"/"ВКонтакте"



Фото: "Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]"/"ВКонтакте"

"Знойные снеговики" украсили микрорайон Пролетарский в Перми. В ожидании лета парочка расположилась возле завода ПЗСП.



Фото: "Мой город - Пермь"/"ВКонтакте"

Если в городе весна начинается с грязной жижи - в лесу ее приход гармоничен: "Снег белый, чистый, хотя здесь он тоже тает. И по сравнению с городом, в лесу тихо. Первое время даже гул в голове. Но стоит пройтись и прислушаться, здесь не такая уж тишина - птицы переговариваются, суетятся, деревья шумят, вербы на макушках уже распушились, и вообще всё вокруг будто просыпается, потягиваясь после долгого сна".

Деревья начали пробуждаться от зимней спячки, на ветках уже набухают почки.

В Крыму тем временем зацвели подснежники. Тысячи белоснежных бутонов украсили склоны горы Аю-Даг.

Аю-Даг#весна#подснежники Публикация от Gala Vojtevich (@vojtevich) Мар 5 2017 в 9:15 PST

А в Краснодарском крае распустились первоцветы и распушилась мимоза - символ праздника 8 Марта.

Весна тихонько, рока никто не видит, вступает в свои права!🌷☀️️💕 #весна #теплышко #цветочки #зелень #лепота #clubnika8 Публикация от Танюша и Павлуша #Краснодар (@clubnika8) Мар 5 2017 в 9:10 PST

8марта#женскипраздник#будтесчастливыженщины#женскогосчастья#поистиневесеннегонастроения#весна#мимоза#март# Публикация от Ксюша (@ksenijamit47) Мар 6 2017 в 2:06 PST

О буйстве природных красок на улицах заснеженного Екатеринбурга пока остается только мечтать. Оказаться в мире цветов можно в теплицах дендрологического парка, где в преддверии весеннего праздника вырастили множество тюльпанов, нарциссов и гиацинтов.