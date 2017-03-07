В городе весна ощущается совсем не так: лужи, грязь, плывущее эээ...Ну в общем, то ещё зрелище и аромат🙈 А в лесу... В лесу снег белый, чистый, хотя здесь он тоже тает. И по сравнению с городом, в лесу тихо. Первое время даже гул в голове. Но стоит пройтись и прислушаться, здесь не такая уж тишина - птицы переговариваются, суетятся, деревья шумят, вербы на макушках уже распушились, и вообще всё вокруг будто просыпается, потягиваясь после долгого сна. #доброеутро #весна ВДОХновение...#весеннийлес #пробуждение #вдохновение
Уральцы поймали дуновение весны в объектив06 марта в 18:58
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Не отставая от юга России.
Несмотря на горы снега на улицах уральских городов, приближение весны чувствуется во всем - соцсети пестрят теплыми снимками, заряжающими позитивом. Первыми на солнечные дни реагируют насекомые и растения. "Уралинформбюро" поймало дуновение весны.
В первых числах марта бабочки-крапивницы проснулись сразу в нескольких уральских городах. Ярких гостий в своих квартирах удалось запечатлеть жителям Магнитогорска и Ханты-Мансийска.
Фото: "Типичный Магнитогорск"/"ВКонтакте"
Фото: "Типичный Ханты-Мансийск [Подслушано в ХМ]"/"ВКонтакте"
"Знойные снеговики" украсили микрорайон Пролетарский в Перми. В ожидании лета парочка расположилась возле завода ПЗСП.
Фото: "Мой город - Пермь"/"ВКонтакте"
Если в городе весна начинается с грязной жижи - в лесу ее приход гармоничен: "Снег белый, чистый, хотя здесь он тоже тает. И по сравнению с городом, в лесу тихо. Первое время даже гул в голове. Но стоит пройтись и прислушаться, здесь не такая уж тишина - птицы переговариваются, суетятся, деревья шумят, вербы на макушках уже распушились, и вообще всё вокруг будто просыпается, потягиваясь после долгого сна".
Деревья начали пробуждаться от зимней спячки, на ветках уже набухают почки.
В Крыму тем временем зацвели подснежники. Тысячи белоснежных бутонов украсили склоны горы Аю-Даг.
А в Краснодарском крае распустились первоцветы и распушилась мимоза - символ праздника 8 Марта.
О буйстве природных красок на улицах заснеженного Екатеринбурга пока остается только мечтать. Оказаться в мире цветов можно в теплицах дендрологического парка, где в преддверии весеннего праздника вырастили множество тюльпанов, нарциссов и гиацинтов.
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