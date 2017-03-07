Екатеринбург погрузится во тьму в "Час Земли"06 марта в 13:26
- Текст
Если горожане проявят сознательность.
Екатеринбуржцы традиционно примут участие в международной акции "Час Земли", намеченной на 25 марта 2017 года с 20.30 до 21.30. На это время сознательные горожане выключат свет и электроприборы.
Пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков не исключил, что администрация и в этом году поддержит акцию. "В прошлом году мы отключали подсветку здания, а также рекомендовали всем сотрудникам в кабинетах погасить свет. Возможно, в этом году будет то же самое", - пояснил "Уралинформбюро" Сухоруков.
В региональном кабмине также окончательно не определились с планами на 25 марта - решат ближе к делу. В прошлом году чиновники отключали огни наружного освещения на фасадах Дома правительства, а также комплекса зданий резиденции губернатора.
В пресс-службе СвЖД "Уралинформбюро" пояснили, что традиционно присоединятся к "Часу Земли". В частности, будет отключена архитектурно-художественная подсветка здания екатеринбургского вокзала, тепловые завесы на входах в помещение. Перестанет эксплуатироваться уборочная техника. Аналогичные мероприятия намечены в Перми, Тюмени и Сургуте.
Стоит добавить, что акция проводится в России с 2009 года. Главная ее цель - призвать людей к ответственному отношению к природе. В прошлом году энергетики сообщали, что большинство екатеринбуржцев проигнорировали акцию: потребление электроэнергии не уменьшилось.
Ранее по теме:
Екатеринбуржцы бойкотировали "Час Земли"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
Свердловские власти определились с первыми приоритетными проектами
2017 года.Сегодня в 18:01
Екатеринбурженка лишила 83-летнюю пенсионерку квартиры
Продав ее за 2,6 миллиона рублей.Сегодня в 17:49
Зарплаты уральских учителей повысили в полтора раза
Но только на бумаге.Сегодня в 17:45
На Урале глава почтового отделения гасила кредит деньгами из кассы
Ее осудили.Сегодня в 17:38
Жительница Кургана вонзила нож в сердце сожителю
Ей предъявили обвинение.Сегодня в 17:35
Сборная "Газпром добыча Ямбург" выиграла первенство по мини-футболу
Забив 26 мячей.Сегодня в 17:34
В Каслях машиниста автокрана осудили за гибель рабочего
Его отправили в колонию на год.Сегодня в 17:29
Предполагаемому убийце 10-летней пермячки предъявили обвинение
Школьницу похоронили сегодня.Сегодня в 17:26
"Уралочка" сыграет с казанским "Динамо" в полуфинале чемпионата России
19 и 25 марта.Сегодня в 17:24
Продажи косметики в России выросли на треть
К 8 Марта.Сегодня в 17:14
В Югре 20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком
На встречке.Сегодня в 17:10
Цветочная серенада Екатеринбурга
К 8 Марта.Сегодня в 16:52
Екатеринбурженка получила перелом под колесами Daewoo
На "зебре".Сегодня в 16:49
Жириновский разоткровенничался о голых женщинах
За которыми подглядывал в бане.Сегодня в 16:38
Во французских Альпах под лавиной оказались 10 человек
Как минимум.
Главные новости
- Сегодня в 17:10Цветочная серенада Екатеринбурга
- Сегодня в 16:21В Ревде стая собак набросилась на ребенка
- Сегодня в 14:49Путин помиловал осужденную за смс уроженку Екатеринбурга
- Сегодня в 11:19Нет такого закона: депутата работать заставлять
- Сегодня в 09:25Новая метла для российских выборов
Аналитика
Нет такого закона: депутата работать заставлять
В Свердловской области.
Новая метла для российских выборов
В кремлевском шкафу.
Мусорный бред в Первоуральске
Пора лечить принудительно.