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Екатеринбург погрузится во тьму в "Час Земли"06 марта в 13:26

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Если горожане проявят сознательность.

Екатеринбуржцы традиционно примут участие в международной акции "Час Земли", намеченной на 25 марта 2017 года с 20.30 до 21.30. На это время сознательные горожане выключат свет и электроприборы.

Пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков не исключил, что администрация и в этом году поддержит акцию. "В прошлом году мы отключали подсветку здания, а также рекомендовали всем сотрудникам в кабинетах погасить свет. Возможно, в этом году будет то же самое", - пояснил "Уралинформбюро" Сухоруков.

В региональном кабмине также окончательно не определились с планами на 25 марта - решат ближе к делу. В прошлом году чиновники отключали огни наружного освещения на фасадах Дома правительства, а также комплекса зданий резиденции губернатора.

В пресс-службе СвЖД "Уралинформбюро" пояснили, что традиционно присоединятся к "Часу Земли". В частности, будет отключена архитектурно-художественная подсветка здания екатеринбургского вокзала, тепловые завесы на входах в помещение. Перестанет эксплуатироваться уборочная техника. Аналогичные мероприятия намечены в Перми, Тюмени и Сургуте.

Стоит добавить, что акция проводится в России с 2009 года. Главная ее цель - призвать людей к ответственному отношению к природе. В прошлом году энергетики сообщали, что большинство екатеринбуржцев проигнорировали акцию: потребление электроэнергии не уменьшилось.

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