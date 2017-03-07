Закрытый судом свинцовый завод в Дегтярске возобновил работу06 марта в 13:55
- Текст
Пришлось вызывать полицию.
Дегтярский литейно-механический завод, несмотря на решение суда об остановке производства, снова начал работу. Закрывать его пришлось при помощи полицейских.
3 марта Ревдинский городской суд по иску свердловского минприроды наложил запрет на 85 суток на использование печей, в которых плавили свинец. Предприятие не контролировало выбросы вредных веществ в атмосферу - предельная концентрация оксида углерода была превышена в 72 раза, свинца - в 1-3 тысячи раз. Двери завода были опечатаны еще 28 февраля по заключению ревизоров из минприроды.
4 марта пломбы были сорваны, печи предприятия снова заработали. Чтобы трубы перестали дымить, местным жителям пришлось дважды вызывать полицию. Однако на следующий день все повторилось, рассказал "Уралинформбюро" депутат думы Дегтярска Даниэль Марголис.
"В первый раз руководству еще можно было сослаться на недопонимание решения суда. Но сейчас уже нельзя сказать, что нарушение закона было непреднамеренным", - отметил он, добавив, что за нарушение виновным грозит от 200 тысяч рублей штрафа либо до 2 лет лишения свободы. Сегодня должны приехать судебные приставы для того, чтобы снова опечатать здание.
По словам Марголиса, рядом с заводом ежедневно на протяжении трех месяцев будут дежурить активисты для контроля за исполнением решения суда.
Стоит отметить, что борьба с владельцем площадки - ЗАО "Дегтярский литейно-механический завод" - бизнесменом Николаем Пинаевым продолжается уже несколько месяцев. Производство свинца из вторсырья ведется без разрешительной документации и очистных сооружений. Токсичный дым отравляет жителей Дегтярска – прямо рядом с площадкой находятся парк культуры и отдыха, торговый центр и жилые кварталы. Мэрия долгое время закрывала на это глаза.
Ранее по теме:
Свинцовый завод в Дегтярске закрывали через Москву
Общественников не допустили к проверке свинцового завода в Дегтярске
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:01
Екатеринбурженка лишила 83-летнюю пенсионерку квартиры
Продав ее за 2,6 миллиона рублей.Сегодня в 17:49
Зарплаты уральских учителей повысили в полтора раза
Но только на бумаге.Сегодня в 17:45
На Урале глава почтового отделения гасила кредит деньгами из кассы
Ее осудили.Сегодня в 17:38
Жительница Кургана вонзила нож в сердце сожителю
Ей предъявили обвинение.Сегодня в 17:35
Сборная "Газпром добыча Ямбург" выиграла первенство по мини-футболу
Забив 26 мячей.Сегодня в 17:34
В Каслях машиниста автокрана осудили за гибель рабочего
Его отправили в колонию на год.Сегодня в 17:29
Предполагаемому убийце 10-летней пермячки предъявили обвинение
Школьницу похоронили сегодня.Сегодня в 17:26
"Уралочка" сыграет с казанским "Динамо" в полуфинале чемпионата России
19 и 25 марта.Сегодня в 17:24
Продажи косметики в России выросли на треть
К 8 Марта.Сегодня в 17:14
В Югре 20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком
На встречке.Сегодня в 17:10
Цветочная серенада Екатеринбурга
К 8 Марта.Сегодня в 16:52
Екатеринбурженка получила перелом под колесами Daewoo
На "зебре".Сегодня в 16:49
Жириновский разоткровенничался о голых женщинах
За которыми подглядывал в бане.Сегодня в 16:38
Во французских Альпах под лавиной оказались 10 человек
Как минимум.Сегодня в 16:29
Челябинская бизнесвумен заплатит 2 миллиона за взятку полицейским
Она пыталась "прикрыть" другие взятки.
Главные новости
- Сегодня в 17:10Цветочная серенада Екатеринбурга
- Сегодня в 16:21В Ревде стая собак набросилась на ребенка
- Сегодня в 14:49Путин помиловал осужденную за смс уроженку Екатеринбурга
- Сегодня в 11:19Нет такого закона: депутата работать заставлять
- Сегодня в 09:25Новая метла для российских выборов
Аналитика
Нет такого закона: депутата работать заставлять
В Свердловской области.
Новая метла для российских выборов
В кремлевском шкафу.
Мусорный бред в Первоуральске
Пора лечить принудительно.