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Закрытый судом свинцовый завод в Дегтярске возобновил работу06 марта в 13:55

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Пришлось вызывать полицию.

Дегтярский литейно-механический завод, несмотря на решение суда об остановке производства, снова начал работу. Закрывать его пришлось при помощи полицейских.

3 марта Ревдинский городской суд по иску свердловского минприроды наложил запрет на 85 суток на использование печей, в которых плавили свинец. Предприятие не контролировало выбросы вредных веществ в атмосферу - предельная концентрация оксида углерода была превышена в 72 раза, свинца - в 1-3 тысячи раз. Двери завода были опечатаны еще 28 февраля по заключению ревизоров из минприроды.

4 марта пломбы были сорваны, печи предприятия снова заработали. Чтобы трубы перестали дымить, местным жителям пришлось дважды вызывать полицию. Однако на следующий день все повторилось, рассказал "Уралинформбюро" депутат думы Дегтярска Даниэль Марголис.

"В первый раз руководству еще можно было сослаться на недопонимание решения суда. Но сейчас уже нельзя сказать, что нарушение закона было непреднамеренным", - отметил он, добавив, что за нарушение виновным грозит от 200 тысяч рублей штрафа либо до 2 лет лишения свободы. Сегодня должны приехать судебные приставы для того, чтобы снова опечатать здание.

По словам Марголиса, рядом с заводом ежедневно на протяжении трех месяцев будут дежурить активисты для контроля за исполнением решения суда.

Стоит отметить, что борьба с владельцем площадки - ЗАО "Дегтярский литейно-механический завод" - бизнесменом Николаем Пинаевым продолжается уже несколько месяцев. Производство свинца из вторсырья ведется без разрешительной документации и очистных сооружений. Токсичный дым отравляет жителей Дегтярска – прямо рядом с площадкой находятся парк культуры и отдыха, торговый центр и жилые кварталы. Мэрия долгое время закрывала на это глаза.

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