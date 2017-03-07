В сфере продаж.

Уральцы чаще всего ищут работу в сфере продаж. Заниматься продвижением товаров и услуг стремятся равно и мужчины, и женщины. Их привлекает достойный уровень оплаты труда.

Дальше список предпочтений разнится. Дамы хотят работать бухгалтерами, маркетологами, HR-специалистами, администраторами и сотрудниками банков. Мужчин привлекает производство, топ-менеджмент, строительство и транспорт, сообщили "Уралинформбюро" в службе исследований HeadHunter.

При этом представители сильного пола рассчитывают на зарплату на 15-20 тысяч больше, чем женщины. Так, в Екатеринбурге дамы просят около 45 тысяч, а мужчины – 65 тысяч, в Перми – 35 и 50 тысяч соответственно, в Тюмени – 36 и 70 тысяч.