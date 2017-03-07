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В зоопарке Екатеринбурга устроили Мадагаскар06 марта в 16:02

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Для лемуров.

В зоопарке столицы Урала лемуры празднуют новоселье в просторных вольерах с теплым полом. Их внутреннее оформление напоминает пейзажи острова Мадагаскар, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. Множество канатов и деревьев в новом доме не позволит хозяевам скучать.

Новоселов пятеро, среди них кошачий лемур, красный лемур вари и целая семья черно-белых вари. Они уже дважды приносили потомство. В природе лемуры встречаются на острове Мадагаскар, многие виды находятся на грани исчезновения. Любое потомство этих животных в неволе – редкость.

Посмотреть на лемуров в Екатеринбургском зоопарке теперь можно в павильоне "Птицы и экзотические млекопитающие" на втором этаже.

Кошачий лемур

Красный лемур вари

Черно-белый лемур вари

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

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