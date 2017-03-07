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Дом Меньшиковой в Екатеринбурге пустят с молотка06 марта в 14:41

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Чтобы не делать ремонт.

Дом Меньшиковой на Красноармейской в Екатеринбурге выставят на торги. Областные власти отказались от планов по его реконструкции после пожара. Этим будет заниматься новый собственник, сообщил источник "Уралинформбюро".

Двухэтажный памятник архитектуры полностью выгорел 3 июля 2016 года. Здание законсервировали, однако конкурс на восстановление памятника так и не был объявлен. Вместе с тем управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выдано предписание до конца 2017 года привести памятник в порядок.

В ближайшее время будет запущена процедура оценки, а затем объявлен аукцион. По некоторым данным, объектом интересуется ООО "СК-Инвест".

Каменный особняк был построен в 1880-х годах. После революции здание отдали под коммунальное жилье, а в конце 1990-х – под офисы.

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