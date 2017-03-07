Между зданиями школы.

На Южном Урале коммунальщиков поселка Каменского (Увельский район) наказали за падение первоклассника в яму с водой.

После новогодних праздников ООО "Каменское ЖКХ" ремонтировало трубопровод ХВС недалеко от дома №6 по улице Заводской - между зданиями местной школы выкопали траншею, которая заполнилась водой. Поскольку огораживающую ленту натянули наискосок, 12 января в яму угодил первоклассник, возвращавшийся домой с занятий. К счастью, ребенок не получил серьезных травм, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам прокурорской проверки в адрес директора ООО "Каменское ЖКХ" было внесено представление об устранении нарушений. Траншею закопали, а ответственного за проведение ремонтных работ подвергли дисциплинарному наказанию.