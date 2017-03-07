Но земляне об этом не узнают.

Известный уфолог Алексей Мартин уверен, что пришельцы прибудут на Землю в 2017 году. Причем площадкой для приземления инопланетных гостей станет территория Урала. Об этом исследователь заявил в интервью изданию "Российский диалог".

На Урале "летающие тарелки" можно наблюдают довольно часто. Регион притягивает их благодаря залежам полезных ископаемых. Самой аномальной зоной считается "М-ский треугольник", рядом с деревней Молебка на границе Свердловской области и Пермского края. В появлении НЛО есть своя закономерность: 2-3 года пришельцы попадаются на глаза местным жителям регулярно, после чего исчезают на 12-13 лет, затем вновь появляются, рассказал Мартин.

В 2017 году инопланетяне, по мнению уфолога, практически наверняка совершат высадку, однако люди могут о ней и не узнать, передает "Уралинформбюро".