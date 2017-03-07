Подав в суд на коммунальщиков.

За решение проблем кировградцев, которые больше месяца маются без газа, взялись прокуроры.

Голубое топливо в доме №7 по улице Ленина газовики отключили 1 февраля 2017 года. Это связано с тем, что системы дымоудаления многоквартирного дома находятся в полуразрушенном состоянии. Из-за отсутствия тяги в дымоходах и вентканалах есть опасность отравления угарным газом. Заниматься приведением дымоходов в порядок должна была управляющая компания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, в отношении ООО "Управляющая компания многоквартирных жилых домов" организована проверка. В Кировградский городской суд направлен иск об обязании коммунальщиков отремонтировать оголовки вентканалов и дымоходов.

Ранее ГК "ГАЗЭКС" сообщала об участившихся случаях отравления угарным газом в Кировграде. В последний раз неприятный инцидент был зафиксирован 2 марта 2017 года. В одной из квартир дома №12 по улице 40 лет Октября отравились угарным газом 35-летняя женщина и ее дети 2 и 13 лет. Пострадавшие госпитализированы в центральную городскую больницу.

В связи с неблагополучной ситуацией в городе был организован рейд по многоквартирникам. В течение февраля газовики, специалисты МЧС и ВДПО отключили свыше 650 газовых водонагревателей по причине отсутствия тяги в дымоходе и вентканале, а также из-за нарушения правил эксплуатации газовых приборов. Тотальные ревизии газового оборудования в домах жителей Кировграда решено продлить до 31 марта. Всего специалистам предстоит проверить свыше 4 тысяч газовых водонагревателей, установленных в 161 доме.

По словам жильцов домов №5 и №7 по улице Ленина, проблемы есть не только с дымоходами. После капремонта, который был проведен в 2009 году, в многоквартирниках стало невозможно жить. Под полом постоянно течет канализация, а в некоторых квартирах температура в холода не поднималась выше 10 градусов. Горожане жаловались на разруху и холод в Департамент государственного и жилищного надзора Свердловской области, однако это не привело ни к каким результатам.

Сейчас одна из местных жительниц наняла юриста и намерена защищать свои права в суде.

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