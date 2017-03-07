Четверо человек погибли.

Генерал-майор Петр Милюхин, подорвавшийся на радиоуправляемом фугасе в Сирии, сейчас проходит лечение в 56 реанимационном отделении Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве. По словам медиков, "прямая угроза его жизни отсутствует". Данную информацию официально подтвердили "Коммерсанту".

По сведениям источников издания, 16 февраля 2017 года начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин, будучи в командировке в Сирии, в составе автоколонны ехал из района аэродрома Тияс в сторону Хомса. Вместе с ним в бронемашине "Тигр" находились еще 5 военнослужащих. В четырех километрах от Тияса автомобиль был подорван при помощи мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками близ дороги, а по самой колонне был открыт огонь.

Четверо попутчиков генерал-майора погибли. Сам Петр Милюхин лишился обеих ног и глаза. В считанные часы раненого эвакуировали на авиабазу Хмеймим, где военные медики неделю боролись за его жизнь и подготовили к перелету в Москву.

Генерал-майор Петр Милюхин стал самым высокопоставленным российским военным, пострадавшим в ходе сирийской кампании. Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих, передает "Уралинформбюро".