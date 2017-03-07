Помощи ждали несколько часов.

В селе Большое Баландино (Челябинская область) два 5-летних брата упали в канализационный колодец. Выбраться самостоятельно дети не смогли - помощь пришла только через несколько часов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделе МВД России по Сосновскому району, ЧП произошло 3 марта 2017 года недалеко от фермерского хозяйства ООО "Заря". Братья были дома под присмотром старших детей, но решили сбежать и отправиться на работу к родителям – на ферму. Однако охранник не пустил их на территорию предприятия и никому не сообщил о детях.

Родители искали мальчиков до вечера, а когда стемнело, обратились в полицию. Сотрудники МВД нашли детей в трехметровом колодце, где не было крышки. Дети не пострадали, но были очень напуганы.

Полиция направила представление в администрацию Долгодеревенского сельского поселения о необходимости установить люк до 8 марта.