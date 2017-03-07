×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале двое детей провалились в колодец06 марта в 16:59

  • Текст

Помощи ждали несколько часов.

В селе Большое Баландино (Челябинская область) два 5-летних брата упали в канализационный колодец. Выбраться самостоятельно дети не смогли - помощь пришла только через несколько часов.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделе МВД России по Сосновскому району, ЧП произошло 3 марта 2017 года недалеко от фермерского хозяйства ООО "Заря". Братья были дома под присмотром старших детей, но решили сбежать и отправиться на работу к родителям – на ферму. Однако охранник не пустил их на территорию предприятия и никому не сообщил о детях.

Родители искали мальчиков до вечера, а когда стемнело, обратились в полицию. Сотрудники МВД нашли детей в трехметровом колодце, где не было крышки. Дети не пострадали, но были очень напуганы.

Полиция направила представление в администрацию Долгодеревенского сельского поселения о необходимости установить люк до 8 марта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×