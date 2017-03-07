×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Apple не успеет выпустить новый iPhone к осени06 марта в 17:10

  • Текст

Как ожидали фанаты.

Новый юбилейный iPhone, вероятнее всего, не выйдет осенью 2017 года, как ожидалось. Причиной стали производственные сложности, сообщает Digitimes.

По слухам, к десятилетию выпуска iPhone компания готовит три новые модели легендарных смартфонов. Две из них будут преемниками iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Третья получит в названии цифру 8 и будет оснащена OLED-дисплеем, беспроводной зарядкой аккумулятора и обновленным сенсором для считывания отпечатков. Последнее и стало загвоздкой – производство датчиков начнется не раньше сентября.

Ожидается, что стоимость iPhone 8 составит 1 000 долларов, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×