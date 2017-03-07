Как ожидали фанаты.

Новый юбилейный iPhone, вероятнее всего, не выйдет осенью 2017 года, как ожидалось. Причиной стали производственные сложности, сообщает Digitimes.

По слухам, к десятилетию выпуска iPhone компания готовит три новые модели легендарных смартфонов. Две из них будут преемниками iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Третья получит в названии цифру 8 и будет оснащена OLED-дисплеем, беспроводной зарядкой аккумулятора и обновленным сенсором для считывания отпечатков. Последнее и стало загвоздкой – производство датчиков начнется не раньше сентября.

Ожидается, что стоимость iPhone 8 составит 1 000 долларов, передает "Уралинформбюро".