Челябинской области грозит эпидемия опасных инфекций06 марта в 18:22
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Из-за полигона в Красноармейском районе.
В Красноармейском районе Челябинской области обнаружены серьезные нарушения при утилизации медицинских отходов.
На площадке компании, выигравшей тендер, прямо под открытым небом валяются пакеты использованных шприцов и других инструментов, органические операционные отходы. Многие из них подолгу не перерабатываются. Некоторые мешки порваны, а значит, инфекцию могут свободно переносить птицы и грызуны, она может попасть в грунтовые воды.
Опасность грозит и самим работникам предприятия: они перебирают отходы без перчаток в помещении, где не предусмотрены системы обеззараживания воздуха, там же сотрудники обедают.
"Либо люди не понимают, с какими опасными материалами работают, либо руководство предприятия осознанно дезинформирует сотрудников. Иначе невозможно объяснить, почему одни голыми руками перебирают инфицированные СПИДом, гепатитом и туберкулезом медотходы, а другие, стоя у печи, вдыхают сильнейшие канцерогены – диоксины. Сегодня крайне важно обследовать каждого сотрудника предприятия на наличие инфекционных заболеваний", - прокомментировал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе челябинского отделения ОНФ, из-за опасного полигона ЧС грозит не только региону, но и территориям за его пределами. Это связано с тем, что сортировка медотходов на предприятии ведется для реализации вторичного сырья, в том числе в другие регионы.
По факту обнаружения опасной свалки сейчас проводят проверку министерство здравоохранения Челябинской области, региональное управление Роспотребнадзора и прокуратура Красноармейского района.
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