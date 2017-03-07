До 10 дней.

Правительство РФ втрое сократило срок рассмотрения заявок на получение семьями материнского капитала - деньги должны перечислять в течение 10 дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, за 10 лет выплаты получили более пяти миллионов семей, пишут федеральные СМИ. В Свердловской области за это время поддержку получили 250 тысяч семей.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года размер материнского капитала был заморожен на отметке 453 тысячи рублей. На прошлой неделе Минтруд предложил продлить программу на 5 лет - до 2023 года, передает "Уралинформбюро".