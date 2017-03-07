Как показали эксперименты.

Ученые нашли новый способ доказать, что на Марсе в прошлом была вода. Предварительные результаты экспериментов опубликованы в журнале Nature Communication.

Астрофизики создали искусственные аналоги марсианских метеоритов для анализа. В составе "оригиналов", которые попадали на Землю, есть элемент мерриллит, но отсутствуют молекулы воды и атомы водорода. Многих ученых химический состав камней убеждал в безводности Красной планеты. Если на поверхности когда-то имелась жидкость, то в составе должен был быть другой элемент – витлокит, в котором вода есть.

Американские исследователи смогли доказать, что марсианские метеориты содержали витлокит, но вода из него "вышла" во время прохождения земной атмосферы. И химический элемент превратился в мерриллит. Эксперименты с поддельными метеоритами это доказали. Осталось провести опыты на "оригиналах", тогда доказательства существования воды на Марсе в далеком прошлом будут неоспоримы.