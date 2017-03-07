Жалуются горожане.

В поселке Западный в черте Кургана по улицам третий день текут канализационные стоки, сообщили "Уралинформбюро" очевидцы.

По их словам, фекалии льются рекой третий день, а коммунальные службы бездействуют. "Постоянно где-то в одном месте прорывает. В феврале-марте уже два раза по улицам текло это безобразие. Но самое страшное, что в итоге фекалии попадают в Тобол", - негодуют пользователи в социальных сетях.

В диспетчерской службе управляющей компании "Волна" сообщили, что на месте ведутся восстановительные работы.