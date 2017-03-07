Незаконного.

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, ранее осужденная за репост в соцсетях, намерена требовать компенсацию за незаконное содержание под стражей, заявил РИА "Новости" ее адвокат Алексей Бушмаков.

Стоит напомнить, что 6 марта Курганский областной суд отменил обвинительный приговор и оправдал женщину, передает "Уралинформбюро".

Евгения Чудновец была приговорена к 6 месяцам колонии в начале ноября 2016 года. Катайский райсуд признал ее виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. За Чудновец вступилась Генпрокуратура, Верховный суд РФ после чего дело было направлено на пересмотр.

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