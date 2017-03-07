В специальных комнатах.

Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа, определяющего условия труда женщин. В частности, он запрещает труд беременных в помещениях без естественного света, а также обязывает работодателей предоставлять матерям помещение для кормления детей в возрасте до полутора лет, пишет газета "Известия".

Действующие требования были установлены еще в 1996 году. Новый проект СанПиНа гармонизирован с Конвенцией Международной организации труда, документами Всемирной организации здравоохранения и директивами Европейского союза, а также приведен в соответствие с изменениями российского законодательства.

Ожидается, что новый СанПиН вступит в силу в течение этого года. Сейчас проект проходит согласование с федеральными министерствами, передает "Уралинформбюро".