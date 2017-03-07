Забравшись на светофор.

Водители и пешеходы Нижнего Тагила стали невольными зрителями "акробатического шоу" на одном из городских перекрестков. Видеозапись выступления появилась в Сети, передает "Уралинформбюро".

Раздетый до пояса молодой человек сначала долго бегал от одного столба с дорожными знаками к другому, видимо, выбирая себе "снаряд". Приглядев "пилон" с табличкой "Пешеходный переход", мужчина решил забраться на самый верх знака, но тот сложился под его тяжестью.

После недолгой передышки акробат перебазировался на более высокий и прочный столб со светофором. Оседлав "воздушного постового", он начал выделывать антраша руками и ногами, несмотря на увещевания прохожих спуститься вниз.

Спустя несколько минут трое отчаянных смельчаков забрались на тот же столб и скинули буяна вниз. Позже его передали приехавшему наряду полиции.



Видео: "С Тагила"/YouTube.com

Многие комментаторы ролика считают, что молодой человек был в состоянии опьянения или "под солью".