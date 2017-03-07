×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полуголый тагильчанин устроил шоу на перекресткеСегодня в 09:32

Забравшись на светофор.

Водители и пешеходы Нижнего Тагила стали невольными зрителями "акробатического шоу" на одном из городских перекрестков. Видеозапись выступления появилась в Сети, передает "Уралинформбюро".

Раздетый до пояса молодой человек сначала долго бегал от одного столба с дорожными знаками к другому, видимо, выбирая себе "снаряд". Приглядев "пилон" с табличкой "Пешеходный переход", мужчина решил забраться на самый верх знака, но тот сложился под его тяжестью.

После недолгой передышки акробат перебазировался на более высокий и прочный столб со светофором. Оседлав "воздушного постового", он начал выделывать антраша руками и ногами, несмотря на увещевания прохожих спуститься вниз.

Спустя несколько минут трое отчаянных смельчаков забрались на тот же столб и скинули буяна вниз. Позже его передали приехавшему наряду полиции.


Видео: "С Тагила"/YouTube.com

Многие комментаторы ролика считают, что молодой человек был в состоянии опьянения или "под солью".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
Понять и простить, но обследовать Сегодня в 11:28

покемонов ловил

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Тагил рулит!»

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×