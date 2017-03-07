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В Тюмени ВИЧ-диссидентка отказывается лечить больную дочьСегодня в 11:47

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Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Жительница Тюмени отказывается верить в диагноз ВИЧ, который поставили ее трехлетней дочери. Сообщение об этом женщина разместила в группе ВИЧ-диссидентов в социальной сети "ВКонтакте". Со слов матери, ей самой поставили положительный диагноз. "Терапия я никогда не принимала и дитю не давала", - заявляет она, уповая на гомеопатию и молитвы.

В феврале 2017 года из-за многочисленных осложнений девочка попала в больницу. Ей поставили диагнозы: "поражение лёгких", "кандидоз, вирус Эпштейна-Барр", "кардит", которые свидетельствуют о ВИЧ-инфекции. Врачи вынудили сдать тест, обнаружив вирус иммунодефицита у ребенка.

В пресс-центре Тюменского СПИД-центра "Уралинформбюро" отказались прокомментировать ситуацию, поскольку не вправе разглашать информацию. Там лишь отметили, что тюменке неоднократно предлагалось начать терапию ребенка (пришлось даже привлечь прокуратуру).

Следует отметить, что сейчас в Тюмени как минимум 30 ВИЧ-положительных детей не проходят лечение из-за отказа родителей.

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