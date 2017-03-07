×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске пропавшая автоледи на Mercedes вернулась домойСегодня в 10:14

  • Текст

К сыновьям.

Пропавшая два дня назад 31-летняя челябинка Евгения Мурдасова вернулась домой живой и здоровой. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Утром 5 марта 2017 года после ссоры с мужем женщина села в свой Mercedes-Benz GLK и уехала в неизвестном направлении, отключив телефон. Челябинку объявили в розыск. Дома ее ждали сыновья 4 и 6 лет.

Следует напомнить, что неделей ранее в соседнем Екатеринбурге пропала 39-летняя женщина. Спустя три дня ее нашли зарезанной в Железнодорожном районе. Родственники считают, что убийца мог позариться на дорогой Audi Q5, который женщина пыталась продать. Под подозрение попал уроженец одной из закавказских республик. У погибшей осталась 7-летняя дочь.

Ранее по теме:
В убийстве екатеринбурженки на Audi подозревают кавказца

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Их разыскивают все»

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×