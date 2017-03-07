К сыновьям.

Пропавшая два дня назад 31-летняя челябинка Евгения Мурдасова вернулась домой живой и здоровой. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Утром 5 марта 2017 года после ссоры с мужем женщина села в свой Mercedes-Benz GLK и уехала в неизвестном направлении, отключив телефон. Челябинку объявили в розыск. Дома ее ждали сыновья 4 и 6 лет.

Следует напомнить, что неделей ранее в соседнем Екатеринбурге пропала 39-летняя женщина. Спустя три дня ее нашли зарезанной в Железнодорожном районе. Родственники считают, что убийца мог позариться на дорогой Audi Q5, который женщина пыталась продать. Под подозрение попал уроженец одной из закавказских республик. У погибшей осталась 7-летняя дочь.

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