Пока у ворот ее ждал муж с журналистами.

Поздно вечером 6 марта из колонии Нижнего Тагила была освобождена екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец, осужденная за репост в соцсетях.

Выход на свободу девушки был окутан тайной. У ворот колонии на протяжении 2,5 часов ее ждал гражданский муж Андрей Мясников с журналистами. Однако забирать ее пришлось в другом месте. Как выяснилось, Евгению тайно вывезли из колонии на черной "Волге", о чем мужчине сообщили по телефону. Встречать девушку его попросили без журналистов в оговоренном месте.

В начале ноября 2016 года Катайский райсуд приговорил Евгению Чудновец к 6 месяцам колонии. Она была признана виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. Защите осужденной удалось скостить срок всего на один месяц. Когда за Чудновец вступилась Генпрокуратура, Верховный суд РФ направил дело на пересмотр.

6 марта Курганский областной суд оправдал воспитательницу, передает "Уралинформбюро".