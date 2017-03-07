Венеция уйдет под воду к концу векаСегодня в 11:52
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Из-за глобального потепления.
Итальянские ученые пророчат конец городу на воде уже к концу века. Повышение уровня Средиземного моря приведет к затоплению Венеции. Результаты исследования появились на страницах журнала Quaternary International.
К 2100 году уровень воды может подняться на 90-140 сантиметров, что и приведет к катастрофе. Для сравнения, за последнее тысячелетие уровень моря поднялся всего на 30 сантиметров. Причину потопа в XXI веке ученые видят в глобальном потеплении, парниковом эффекте и, как следствие, в таянии ледников. Под угрозой затопления окажутся 33 региона по всей Италии, передает "Уралинформбюро".
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