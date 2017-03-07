Необратимо.

Исследователи из американского Университета Джона Хопкинса выяснили, как влияет курение во время беременности на здоровье ребенка. Как оказалось, сигареты необратимо меняют ДНК эмбриона. У 80% детей от курящих матерей были найдены отклонения на 26 участке ДНК-кода, пишут зарубежные СМИ.

В эксперименте приняли участи более 500 беременных женщин. Ученые наблюдали за эмбрионами, а потом – за родившимися детьми. Вред, наносимый табаком, оказался необратимым, сообщает "Уралинформбюро".