Наказание ждет и за склонение к зацепингу.

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание в Интернете "групп смерти", получил всестороннюю поддержку. Под ним "подписались" комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, Верховный суд, Следственный комитет, МВД, Министерство образования и Роскомнадзор.

Под "уголовку" также попадут игры суицидальной тематики, мобильные приложения "беги или умри" и "фея", пишет "Российская газета". Кроме того, преступлением будет считаться вовлечение несовершеннолетних в опасные развлечения, вроде зацепинга или руфинга.

Искать такие группы в соцсетях поручат Роскомнадзору. Специалисты будут передавать информацию о запрещенном контенте в правоохранительные органы, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что каждый год в Свердловской области совершается примерно 300 попыток суицида среди подростков. Около десяти из них заканчиваются летальным исходом.