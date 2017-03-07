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Для организаторов "групп смерти" придумали уголовную статьюСегодня в 12:16

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Наказание ждет и за склонение к зацепингу.

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание в Интернете "групп смерти", получил всестороннюю поддержку. Под ним "подписались" комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, Верховный суд, Следственный комитет, МВД, Министерство образования и Роскомнадзор.

Под "уголовку" также попадут игры суицидальной тематики, мобильные приложения "беги или умри" и "фея", пишет "Российская газета". Кроме того, преступлением будет считаться вовлечение несовершеннолетних в опасные развлечения, вроде зацепинга или руфинга.

Искать такие группы в соцсетях поручат Роскомнадзору. Специалисты будут передавать информацию о запрещенном контенте в правоохранительные органы, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что каждый год в Свердловской области совершается примерно 300 попыток суицида среди подростков. Около десяти из них заканчиваются летальным исходом.

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