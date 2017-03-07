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Екатеринбуржцы короновали хищницуСегодня в 12:36

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Признав ее первой красавицей.

В Екатеринбургском зоопарке подвели итоги традиционного конкурса "Зоомисс-2017". Королевой красоты признана хищница харза. Второе место заняла самка львинохвостого макака. А третье поделили между собой священный древолаз, черепаха мата-мата и попугай ара, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца.

За миловидной внешностью харзы скрывается хитрый и свирепый хищник. В дикой природе эти зверьки даже могут объединяться в небольшие стаи, чтобы поймать крупную добычу, например, оленя.

За самую обаятельную и привлекательную обитательницу зоопарка проголосовали 2000 горожан. Стоит напомнить, что ранее звание "Зоомистера-2017" получил гривистый волк Стоун.

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