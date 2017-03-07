На Куйбышева.

В Екатеринбурге закрываются на реконструкцию главные городские бани на Куйбышева, 42. По предварительным данным, заведение уйдет на ремонт летом 2017 года, сообщил "Уралинформбюро" один из сотрудников.

Стоит отметить, что раньше банями управляло муниципальное унитарное предприятие "Бодрость". Однако в прошлом году парильни были проданы частному лицу.

Баня на Куйбышева, 42 была построена в 1927 году на месте деревянной, возведенной 2 века назад.