В преддверии 8 Марта.

Лишенная родительских прав екатеринбурженка проведет 10 суток под арестом за неуплату алиментов своим пятерым детям. 3 марта 2017 года должницу поместили в спецучреждение для административно задержанных, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Многодетная екатеринбурженка ведет асоциальный образ жизни, все ее дети находятся на попечении государства.

Несколько лет назад юристы детдома обратились в суд с исками о взыскании с женщины средств на содержание детей. За это время накопился долг по алиментам более 150 тысяч рублей.

В феврале 2016 года суд назначил многодетной екатеринбурженке 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Однако женщина продолжала уклоняться от уплаты алиментов, за что получила 10 суток ареста.