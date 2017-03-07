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Многодетную екатеринбурженку арестовали за неуплату алиментовСегодня в 13:37

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В преддверии 8 Марта.

Лишенная родительских прав екатеринбурженка проведет 10 суток под арестом за неуплату алиментов своим пятерым детям. 3 марта 2017 года должницу поместили в спецучреждение для административно задержанных, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Многодетная екатеринбурженка ведет асоциальный образ жизни, все ее дети находятся на попечении государства.

Несколько лет назад юристы детдома обратились в суд с исками о взыскании с женщины средств на содержание детей. За это время накопился долг по алиментам более 150 тысяч рублей.

В феврале 2016 года суд назначил многодетной екатеринбурженке 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Однако женщина продолжала уклоняться от уплаты алиментов, за что получила 10 суток ареста.

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