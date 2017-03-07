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"Пурнефтегаз" поздравил представительниц прекрасного полаСегодня в 12:31

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Подарив концерт.

ООО "РН-Пурнефтегаз" организовало концерт, посвященный 8 Марта, в новом Дворце культуры "Нефтяник" Губкинского.

Просторный зал на 700 мест вместил не только работниц компании, но и представительниц прекрасного пола общественных организаций и муниципальных предприятий города.

Не были забыты и ветераны, труженики тыла, а также людей с ограниченными возможностями. Концерт удался, зрительницы остались довольны.

Также руководители "Пурнефтегаза" поздравили преподавателей "Роснефть"-классов и филиала Удмуртского госуниверситета. Учителям вручили цветы и подарки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

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