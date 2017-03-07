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В Екатеринбурге ищут деньги на "Эрмитаж-Урал" Сегодня в 14:25

У губернатора и "Единой России".

Депутаты гордумы Екатеринбурга решили просить федеральных денег на "Эрмитаж-Урал" через "Единую Россию".

Обращение губернатору и руководству партии будет направлено от имени департамента культуры городской администрации. Такое решение было принято 7 марта 2017 года на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью думы, сообщил "Уралинформбюро" член комиссии Дмитрий Головин.

Стоит отметить, что на создание культурно-просветительского центра требуется порядка 600 миллионов рублей. Около 300 миллионов рублей выделит федеральный бюджет.

"Возможно, денег еще никто толком и не просил. Как у нас бывает – говорят, надо построить, надо реализовать и на этом все, тишина. А проект нужный и полезный", - отметил Дмитрий Головин.

Летом 2016 года проект строительства центра и фондохранилища прошел государственную экспертизу. Здание появится на Вайнера, 11, где в годы Великой Отечественной войны в картинной галерее в условиях строжайшей секретности хранился 1 миллион 180 тысяч предметов из фондов Эрмитажа.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
нет работы Сегодня в 16:36

Не надо нам этого Эрмитажа. . В городе должно быт достаточно производственных рабочих мест. Надо заводы открывать, производства, а не музеи. Музеи, конечно, тоже нужны, но сначала создайте рабочие места, а потом уже будете музеи открывать

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