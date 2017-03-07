К 8 Марта.

Продажи косметики и парфюмерии в интернет-магазинах к 8 Марта выросли на 29% по сравнению с февралем. Спрос на украшения повысился на 18%, на цветы - на 17%. Чаще также стали покупать одежду (+12%), книги (+10%), бытовую технику и электронику (9%), говорится в совместном исследовании "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Маркет".

Однако в этом году россияне стараются сэкономить на подарках - средний чек сократился до 2437 рублей, передает "Уралинформбюро".