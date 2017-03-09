Жительниц Урала удивили "цветами в погонах"07 марта в 18:16
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И "открытками на колесах".
В преддверии 8 Марта личный состав УГИБДД по Челябинской области сделал необычное поздравление для женщин. Из 25 патрульных автомобилей "собрали" гигантскую восьмерку, а 150 автоинспекторов выстроились в большой цветок. Таким образом южноуральская полиция присоединилась к акции "8 Марта - в каждый дом", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
Видео: ГУ МВД России по Челябинской области/"ВКонтакте"
Несколькими днями ранее похожую "открытку на колесах" женщинам подарили автолюбители Ревды (Свердловская область).
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