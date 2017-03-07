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Путин помиловал осужденную за смс уроженку ЕкатеринбургаСегодня в 14:49

Из принципов гуманности.

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании уроженки Екатеринбурга Оксаны Севастиди, которая была приговорена к 7 годам лишения свободы за госизмену. Поводом для обвинения послужило смс, отправленное другу в Грузию в августе 2008 года во время грузино-российского вооруженного конфликта, передает "Уралинформбюро".

Указ вступает в силу 12 марта 2017 года. В документе сказано, что решение принято, "руководствуясь принципами гуманности".

Севастиди уехала с Урала в 5 лет. Сначала она жила с родителями в Абхазии, а потом переселилась в Сочи. В августе 2008 года женщина увидела поезд, который вез военную технику в направлении Абхазии. Об этом она написала смс своему знакомому в Грузию. В марте 2015 года ее приговорили к 7 годам лишения свободы за госизмену. Обвинение ссылалось на то, что адресат, которому было доставлено сообщение, являлся агентом спецслужб.

В конце прошлого года Владимир Путин обещал внимательно разобраться в деле Севастиди. Он был шокирован суровостью приговора.

Стоит отметить, что в 2014 году за госизмену осудили и продавца сочинского рынка Екатерину Харебаву. Она также отправила в Грузию знакомому смс об увиденном ею в 2008 году поезде. Летом этого года приговор был пересмотрен, женщину отпустили на свободу.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
такое мнение Сегодня в 16:27

Президент может помиловать преступника, чья вина доказана судом. Но в данном случае я не считаю эту даму преступницей. Она поступила правильно, предупредив своих знакомых. Если военные не соблюдали режим военной тайны. то их и надо привлекать к ответственности. Она всего лишь была обеспокоена безопасностью своих знакомых. Я бы на её месте поступила бы так же, предупредила бы своих знакомых, если бы увидела, что им грозит опасность. Она не состояла на военной службе и предупреждала гражданских людей. Она совершила нормальный, правильный поступок. А за это её совершенно неправомерно наказали. Это была судебная ошибка. Так что помилование в этом случае не может быть тоже правомерным, надо признать судебную ошибку.

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