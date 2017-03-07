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Зарплаты уральских учителей повысили в полтора разаСегодня в 17:49

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Но только на бумаге.

Реальные зарплаты учителей в регионах Урала существенно разнятся с официальными данными Росстата.

ОФН опросил порядка 5000 педагогов по всей стране. Оказалось, что в Зауралье учителя получают около 16 тысяч рублей при официальной цифре в 22 тысячи. В Тюменской области – 37 и 56,7 тысячи соответственно, в Югре - 36 и 62 тысячи, в Ямале - 50 и 76 тысяч, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общероссийского Народного фронта.

Меньше всего получают учителя в Ингушетии (13,4 тысячи), Дагестане (14,5 тысячи) и Марий Эл (14,6 тысячи). Самые высокие зарплаты в Чукотском автономном округе (57,6 тысячи) и Москве (почти 56 тысяч).

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