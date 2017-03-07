Жириновский разоткровенничался о голых женщинахСегодня в 16:49
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За которыми подглядывал в бане.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании 7 марта рассказал об аналогах порнографии в Советской России. Изрядно повеселившую коллег тираду он выдал, комментируя ситуацию вокруг екатеринбургской воспитательницы Евгении Чудновец, передает "Уралинформбюро".
"Я никакими репостами не занимаюсь. Мне этого близко не надо ничего. Я до сих пор помню советское время - никакого репоста не было. Едешь в поезде, идут глухонемые и продают по 5 копеек фотографии с обнаженными женщинами – вот и вся порнография была. Я, естественно, не покупал, потому что мы бегали в баню и подглядывали там на живых женщин вместо того, чтобы смотреть какие-то там дурацкие фотографии", - поделился воспоминаниями скандальный политик.
Евгения Чудновец была осуждена 8 ноября 2016 года Катайским райсудом за распространение детской порнографии. Таковой посчитали видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска, которое екатеринбурженка репостнула себе на страницу. Чудновец приговорили к 6 месяцам колонии, в декабре Курганский областной суд скостил срок на месяц.
В феврале 2017 года к ситуации подключилась Генпрокуратура РФ, посчитавшая, что в действиях педагога не было состава преступления. Верховный суд вернул дело на пересмотр, а уже 6 марта Курганский облсуд оправдал Чудновец. Менее чем через сутки она покинула ИК-6 в Нижнем Тагиле.
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