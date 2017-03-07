×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбурженка лишила 83-летнюю пенсионерку квартирыСегодня в 18:01

  • Текст

Продав ее за 2,6 миллиона рублей.

83-летняя екатеринбурженка едва не лишилась квартиры, доверившись знакомой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, пожилая женщина, которая плохо видит и слышит, планировала завещать свою жилплощадь на улице Пехотинцев детдому, поскольку сама во время войны воспитывалась в таком учреждении.

К нотариусу ее возила знакомая. Заполучив доверенность, мошенница продала квартиру за 2,6 миллиона рублей. Хозяйка квадратных метров, естественно, не получила ни копейки.

В начале 2016 года пенсионерка узнала о махинациях и обратилась в прокуратуру. Та подала иск в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга - сделка купли-продажи признана незаконной.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Новая метла для российских выборов

Новая метла для российских выборов

В кремлевском шкафу.

Мусорный бред в Первоуральске

Мусорный бред в Первоуральске

Пора лечить принудительно.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×