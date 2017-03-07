Продав ее за 2,6 миллиона рублей.

83-летняя екатеринбурженка едва не лишилась квартиры, доверившись знакомой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, пожилая женщина, которая плохо видит и слышит, планировала завещать свою жилплощадь на улице Пехотинцев детдому, поскольку сама во время войны воспитывалась в таком учреждении.

К нотариусу ее возила знакомая. Заполучив доверенность, мошенница продала квартиру за 2,6 миллиона рублей. Хозяйка квадратных метров, естественно, не получила ни копейки.

В начале 2016 года пенсионерка узнала о махинациях и обратилась в прокуратуру. Та подала иск в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга - сделка купли-продажи признана незаконной.