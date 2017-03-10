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В Дании мальчик откопал истребитель с мертвым пилотом09 марта в 08:24

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Разбившийся в конце 1944 года.

В Дании 14-летний подросток Даниэль Кристиансен отыскал обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны. Они были найдены на глубине около 8 метров в окрестностях города Биркельсе, передает "Уралинформбюро".

Это фрагменты фюзеляжа немецкого истребителя Messerschmitt, разбившегося в конце 1944 года. Также в кабине воздушного судна находились останки пилота, пишет CNN.

Следует отметить, что мальчик нашел самолет с помощью металлоискателя, выполняя школьное задание по истории.

Сейчас на месте падения судна работает команда саперов. Они должны удостовериться, что среди обломков нет взрывоопасных предметов.

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