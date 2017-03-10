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Путин пообещал врачам золотые горы09 марта в 08:58

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К 2018 году.

Зарплата врачей в 2018 года должна вдвое превышать средние показатели по стране, напомнил президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске 8 марта 2017 года.

"Вы знаете, что к 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от средней по региону, а у младшего персонала – 100%. Я исхожу из того, что нам удастся этого достичь ", - цитирует Путина ТАСС.

Впервые эти планы были озвучены в майских указах президента в 2012 году. В данный момент зарплата врачей составляет 180% от средних показателей.

Стоит отметить, что в начале марта СМИ сообщили о предполагаемом снижении темпа роста зарплат медиков с 10,6% до 5,4% в год. В Кремле эту информацию опровергли, передает "Уралинформбюро".

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